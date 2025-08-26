ليبانون ديبايت: إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد موقع «ليبانون ديبايت» بأن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.

وبحسب ما نشره الموقع، اليوم الثلاثاء، نص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

ويُعدّ رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان (1993 – 2023)، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019.

وواجه سلسلة دعاوى محلية ودولية تتعلق باختلاس الأموال العامة، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.

وأُوقف سلامة في سبتمبر 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل واسع حول قانونية استمرار توقيفه.

وتحدد المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أقصى مدة للتوقيف في الجنايات بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما بقي سلامة قيد التوقيف لأكثر من عام.

وخلال هذه الفترة، صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف متتالية.