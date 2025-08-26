ترامب: على الصين إمداد أمريكا بالمغناطيس أو ستواجه رسوما بنسبة 200%

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على الواردات الصينية في حال أخفقت بكين في إمداد الولايات المتحدة بصورة موثوق فيها بالمغناطيس المصنوع من عناصر أرضية نادرة.

وقال ترامب أثناء حديثه في البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، خلال لقاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، "عليهم أن يعطونا المغناطيس. في حال لم يعطونا المغناطيس، إذن سنفرض عليهم رسوما بنسبة 200% أو ما يماثلهاا".

واعترف بأن مثل هذه الإجراءات المتشددة سوف تؤدي لتعليق التجارة مع الصين، مضيفا أن هذا سيكون مقبولا إذا لزم الأمر.

ويشار إلى أن عناصر الأرض النادرة مهمة من أجل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الهواتف الذكية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، حيث يعد المغناطيس ذو أهمية خاصة.

وتعد الصين الدولة الرائدة في مجال معالجة وإنتاج هذه المعادن، وتعتمد أمريكا على هذه الواردات. وكانت بكين قد قيدت سابقا صادرات معادن الأرض النادرة والمغناطيس في ظل الصراع التجاري.