أزهر مطروح: انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية دون شكاوى

أعلن الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن اختتام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الامتحانات سارت بشكل منتظم دون تلقي أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضح "سالم" – في بيان إعلامي – أن الطلاب أنهوا امتحاناتهم بأداء مادتي "الحديث والتوحيد" لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة "النحو" لطلاب الشعبة العلمية، مشيرًا إلى أن الامتحانات أُجريت داخل 5 لجان موزعة على مراكز المحافظة.

كما قام رئيس المنطقة الأزهرية بزيارة تفقدية إلى لجنة مطروح المشتركة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد، مؤكدًا حرص المنطقة على توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لضمان أدائهم للامتحانات بأفضل صورة.