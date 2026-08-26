فرع ثقافة دمياط يختتم فعاليات «شاطئ الفن» بفرقة مرسى مطروح

اختتم فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوى كيوان، فعاليات «شاطئ الفن» المقامة بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة على المسرح الروماني، ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي ينظمها الفرع بالتزامن مع موسم الصيف، واستقبلت الفعاليات فرقة «مرسى مطروح للفنون الشعبية» لتقديم عروضها أمام جمهور رأس البر.

وقدمت فرقة «مرسى مطروح للفنون الشعبية» عددًا من الفقرات الغنائية والاستعراضية المستوحاة من التراث الشعبي، وسط تفاعل وإقبال كبير من رواد المسرح الروماني، الذين حرصوا على متابعة العروض والاستمتاع بالأجواء الفنية التي صاحبت الفعاليات

وتأتي فعاليات «شاطئ الفن» ضمن برنامج فرع ثقافة دمياط لإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية للجمهور خلال موسم الصيف، من خلال استضافة الفرق الفنية من مختلف المحافظات، وتقديم عروض متنوعة تسهم في نشر الفنون الشعبية والتراثية والوصول بها إلى جمهور المصايف.

وأقيمت الفعاليات بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المحافظات.