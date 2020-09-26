نائل شحادة: محمد علي متهم في إسبانيا بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال

شحادة: محمد علي قام بثلاث عمليات تهريب أموال لإسبانيا في بدايات عامي 2018 و2019

قال نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد، إن المقاول الهارب محمد علي متهم في إسبانيا بالتهرب الضريبي بما يقارب 700 ألف يورو مقسمة على أكثر من دفعة، وغسيل الأموال، مشيرًا إلى أنه رفع عليه دعوى لرد اعتباره لما أصابه جراء التعامل معه.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه تأذى نفسيًا وماديًا بسبب تعامله مع محمد علي، ذاكرًا أنه انتظر حتى امتلك المستندات التي تدين علي ليرد اعتباره.

وذكر أنه تم الاتفاق أن يتسلم مكتب العمارة نصف المبلغ الكلي الذي وصل اليوم إلى مليون و388 ألف يورو، عن طريق التحويلات البنكية والنصف الآخر خارج الضريبة.

وعن قضية غسيل الأموال، لفت إلى أنه على علم بأن محمد علي قام بثلاث عمليات تهريب أموال إلى إسبانيا في بدايات عامي 2018 و2019، مضيفًا أن العملية الأولى تضمنت تهريب 150 ألف والثانية 200 ألف والثالثة 250 ألف يورو.

وأشار إلى أنه أبلغ السلطة القضائية في إسبانيا عن عمليات التهريب التي يقوم بها محمد علي، في فبراير 2019، مؤكدًا أنه لم يكن على دراية مسبقة بهذه العمليات.

ونوه بأن محمد علي أنفق الأموال المهربة في تشطيبات الفيلا الخاصة به في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه لديه مستندات تدين محمد علي في هذه القضية.

وأشار إلى أن القانون الإسباني ينص على: «إذا كان التهرب الضريبي فوق الـ120 ألف يورو فالعقاب الجنائي من سنة إلى خمس سنوات حبس وغرامة ضعف المبلغ غير مدفوع الضريبة عنه، وقانون غسيل الأموال حبس من سنة إلى خمس سنوات أخرى».