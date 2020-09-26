أوكرانيا تسجل 3 آلاف و833 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أوكرانيا 3 آلاف و833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن نظام مراقبة وباء فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا قد وصل 195 ألفا و504 أشخاص، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم السبت.

كما بلغت الوفيات جراء الوباء في البلاد 76 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل بذلك أعداد الوفيات إلى 3 آلاف و903 حالة منذ انتشار الوباء.

وتعافى ألف و740 شخصا من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حالات التعافي 86 ألفا و873 حالة.