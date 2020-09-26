لوكاكو ولاوتارو يقودان هجوم الإنتر أمام فيورنتينا

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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، عن تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا، والتي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل النيراتزوري على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو، أليساندرو باستوني، أليكساندر كولاروف، أشلي يونج

خط الوسط: نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، إيفان بيريشيتش، كريستيان إيركسن

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

وتعد هذه المباراة هي الأولى للإنتر في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.