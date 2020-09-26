عبد العال: الأهلي فاز علينا بـ«قلشة»

أشاد رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبوه أمام الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "الأهلي فاز علينا «بقلشة» عمرو السولية ولو كان لعبها بصورة طبيعية لنجح حارس المرمى في التصدي لها".

وأضاف: "اللاعبين كانوا مميزين واستطاعوا إخماد هجمات الأهلي حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ولا يجب أن ننسى أن الأهلي بطل الدوري ومن افضل فرق إفريقيا».

وتابع عبد العال: "عديمي الرؤية الفنية هم من ينتقدوني لأن اسلوبي الفني هو أسلوب جديد".

وأكد أنه لم يتحدث في أمور فنية قبل لقاء الأهلي ساخراً من انتقادات البعض لضحكاته وحديثه مع الإعلام قبل اللقاء قائلاً:" هل من المطلوب أن أكون مثل محمود المليجي وأتحدث بغضب ليرضى هؤلاء".