ريال مدريد يحقق فوزه الأول بالليجا على حساب بيتيس

حقق ريال مدريد فوزه الأول بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن تغلب على ريال بيتيس بنتيجة 2/3، في المباراة التي أقُيمت مساء اليوم السبت على ملعب بينتو فيامارين لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل فيديريكو فالفيردي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 14، وعادل عيسى ماندي النتيجة لريال بيتيس في الدقيقة 35، وبعدها بدقيقتين سجل ويليام كارفالو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 37.

وأحرز إيميرسون أباريسيدو لاعب ريال بيتيس هدف التعادل للريال في الدقيقة 48 بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 82 أحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث للريال عن طريق ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بتحقيق الميرنجي الفوز الأول بالموسم الجديد من الليجا.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة الرابعة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 6 في المركز الثاني.

كان ريال مدريد قد تعادل سلبيا أمام ريال سوسيداد والتي أقُيمت الأحد الماضي لحساب الجولة الثانية من الليجا على ملعب الأنويتا.