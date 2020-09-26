 بالفيديو.. لحظة اعتقال المشتبه به في تنفيذ حادث الطعن بباريس - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة اعتقال المشتبه به في تنفيذ حادث الطعن بباريس

هديل هلال
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 8:19 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 8:19 م

عرضت فضائية «Euro News» مقطع فيديو يرصد لحظة اعتقال السلطات للمشتبه به في تنفيذ حادث الطعن خارج المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو في باريس، والذي أدى إلى إصابة صحفيين.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن المهاجم المشتبه به اعتقل قبل شهر لحمله مفك براغي، لكنه لم يكن في قوائم اشتباه الشرطة بشأن قضايا التطرف.

وأضاف الوزير أن المشتبه به وصل إلى فرنسا، قبل ثلاث سنوات، بصفته قاصرًا غير مصحوب بذويه، ويبدو أنه من باكستان، لكن لا يزال يتم التحقق من هويته.

واعتقلت الشرطة الفرنسية سبعة آخرين في أعقاب الهجوم، لكن تم الإفراج عن واحد بحسب مسؤولين قضائيين، وقال مسؤول بالشرطة إن خمسة من المحتجزين اعتقلوا في ضاحية بانتين بباريس في منزل يعتقد أن المشتبه به يعيش فيه.

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