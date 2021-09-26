 مصر تقدم مساعدات طبية إلى سيراليون - بوابة الشروق
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مصر تقدم مساعدات طبية إلى سيراليون

هديل هلال
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:09 م

سلمت السفارة المصرية في فريتاون شحنة من المساعدات الطبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى الحكومة السيراليونية، وذلك بهدف دعم قطاع الصحة في سيراليون وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا، وهو ما لاقى تقديراً كبيراً من جانب المسئولين السيراليونيين ويعكس الحرص على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى اَفاق أرحب.

وتأتي المساعدات الطبية المقدمة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في ضوء التوجه الثابت للسياسة الخارجية المصرية بدعم الدول الأفريقية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات، وفي إطار أجندة عمل الوكالة المصرية التي تعطي الأولوية لمجال الصحة، فضلاً عن سعيها إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

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