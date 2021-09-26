الجامعة العربية تدين جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، بأشد العبارات الجريمة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في محافظتي القدس وجنين الفلسطينتين، وأسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين وعدد من الجرحى والمعتقلين، في إطار مواصلة سطات الاحتلال تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



وقال بيان صدر اليوم عن قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية إن هذه الجريمة المدانة تضاف إلى سلسة الجرائم التي يقترفها الاحتلال من تهجير وتطهير عرقي، وتدمير ومصادرة البيوت والممتلكات، كذلك توسيع وتسريع الاستيطان والتهويد بصورة غير مسبوقة، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وكذلك الحرم الإبراهيمي الشريف، وغيرها من الجرائم التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني يومياً، ما يؤكد إمعان سلطات الاحتلال في المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها العنصرية التي تستهدف وجود وحقوق وقضية الشعب الفلسطيني، والتي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يؤكد ضرورة توفير آليات الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الشرعية الدولية، على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، المجتمع الدولي بتحمل ومضاعفة مسؤولياته اليوم لوقف هذه الجرائم ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والعمل على نحو فاعل وسريع لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي وحماية القانون الدولي.



وحملت الأمانة العامة، سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية.



وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دعمها ودعم دولها الأعضاء لنضال الشعب الفلسطيني وصموده، الذي لن تنال منه جرائم الاحتلال، بل تزيده عزيمة وإصرارا لنيل حريته واستقلاله.