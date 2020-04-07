 حاكمة نيويورك قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ بسبب نقص العاملين بالمجال الطبي - بوابة الشروق
الأحد 26 سبتمبر 2021 6:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

حاكمة نيويورك قد تلجأ لإعلان حالة الطوارئ بسبب نقص العاملين بالمجال الطبي

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:36 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:36 ص

حذرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوتشول اليوم الأحد، من أنها سوف تعلن حالة الطوارئ؛ إذا ما حدث عجز في أعداد موظفي القطاع الصحي؛ بسبب بدء تنفيذ قرار إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقالت هوتشول - في بيان اليوم - إنها تعتزم كذلك توجيه الدعوة لأعضاء الحرس الوطني ممن تم تدريبهم في المجال الطبي، إضافة إلى موظفين من خارج نيويورك وآخرين ممن تقاعدوا، بعد أن سبق لهم العمل في هذا القطاع إذا اقتضت الضرورة.
وأشارت إلى أن لديها مخاوف من حدوث نقص كبير في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية في حالة دخول قرار الالتزام بأن يكون العاملون قد تلقوا جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لكورونا حيز التنفيذ بحلول يوم غد الإثنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك