منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة قتل 5 شبان فلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين في مدينتي القدس وجنين، معتبرة ذلك امتداداً للسياسات المتواصلة التي تمارسها إسرائيل، قوة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.



وحملت المنظمة في بيان لها، إسرائيل - قوة الاحتلال - المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.



واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، خلال تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية.