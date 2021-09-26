البرهان: القوات المسلحة السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب على مبادئ الثورة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة السودانية ملتزمة بعدم الانقلاب على مبادئ الثورة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأوضح البرهان في خطاب أن الجيش أحرص الناس على الانتقال الديمقراطي وأن تنتهي الفترة الانتقالية بسلاسة، وأشار إلى أن الجيش السوداني سيعلن انتماءات الأشخاص، الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضاف: "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، وتابع: "بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي، وينحصر دورها في الحفاظ على أمن البلد".

وكان البرهان، قد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يمكن لجهة واحدة أن تتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، وأنه يجب أن يتشارك السياسيون والعسكريون لإنجاح الفترة الانتقالية حتى الوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ولفت إلى أن "السياسيين والأحزاب في البلاد منشغلة بالمناصب الوزارية ولا يتم الحديث عن الانتخابات"، وتابع: "نحن كعسكريين أكثر إصرارا أن تنتهي الفترة الانتقالية يليها انتخابات حرة ونزيهه".

وشدد على أن هدف المجلس العسكري هو تحقيق أحلام الشعب السوداني بمشاركة جميع القوى الوطنية.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش، فيما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 22 ضابطا لمشاركتهم في الانقلاب.