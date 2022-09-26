مهرجان أكتوبر في ألمانيا يرفع الحظر عن مشروب النبيذ الساخن

يعد النبيذ الساخن مشروبا مثيرا للجدل في احتفالات مهرجان أكتوبر بألمانيا، حيث من المتوقع أن يتناول المحتفلون لترا منه، ومع ذلك قدم المنظمون استثناء نادرا لمهرجان هذا العام بسبب الطقس الممطر والبارد غير العادي.

وبدءا من اليوم الأحد فصاعدا، سيتم السماح لأكشاك الأيس كريم في مهرجان ميونخ المترامي الأطراف بيع هذا المشروب الساخن الشتوي عقب قرار منظمي المهرجان، استجابة لتوقعات الأرصاد الجوية للأسبوع الثاني من المهرجان.

وعلى الرغم من أن رائحة النبيذ الساخن كانت حاضرة دائما في أسواق عيد الميلاد بألمانيا، إلا أنه لم يُسمع عنها فعليا في أكبر مهرجان للجعة في العالم.

وسُمح لإدارة المهرجان بإجازة بيع النبيذ الساخن في حالات استثنائية فقط، مثل عندما تتضرر مبيعات الأيس كريم بشدة جراء سوء الأحوال الجوية. وتم تقديم النبيذ الساخن أيضا في عام 2008 عندما بلغت درجات الحرارة حوالي 10 درجات مئوية لبضعة أيام.

ورافق انطلاقة مهرجان هذا العام في 17 أيلول/ سبتمبر، المعروف محليا باسم "فيزن"، هطول أمطار غزيرة، ثم بضعة أيام فقط من أشعة الشمس.

ونتيجة لذلك، كان عدد زوار مهرجان هذا العام ضعيفا، حسبما قال منظمو المهرجان الشهير في ميونخ، إذ بلغ عدد الزوار حوالي 3 ملايين شخص حتى الآن، على الرغم من الآمال بتزايد العدد عقب عامين من التوقف جراء جائحة كورونا.