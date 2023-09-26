أردوغان: تركيا ستحافظ على وعدها بشأن السويد إذا أوفت أمريكا بتعهداتها معنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان التركي سوف "يحافظ على وعده" بدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال وافقت أمريكا على صفقة بيع طائرات اف -16 لتركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أردوغان القول أثناء عودته من أذربيجان "إذا أوفت أمريكا بتعهداتها، سوف يحافظ برلماننا على وعده أيضا".

وقال أردغان إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن ناقشا مؤخرا هذا الأمر.

يشار إلى أن البرلمان في أنقرة يعود من العطلة الصيفية بداية أكتوبر المقبل. ولم يتضح على الفور ما إذا كان البرلمان سوف يصوت على انضمام السويد للحلف على الفور أم لا. ويشار إلى أن السويد لم تحصل بعد على موافقة تركيا والمجر.

ويذكر أنه بعد معارضة استمرت أشهر لانضمام السويد للناتو بسبب ما يتردد عن دعم ستوكهولم لجماعات تعتبرها أنقرة " إرهابية"، أنهى أردوغان هذه المعارضة خلال قمة للناتو في يوليو الماضي.

ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة بيع الطائرات، على الرغم من معارضة معينة في الكونجرس.