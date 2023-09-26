مقتل 25 شخصا وإصابة 42 في اشتباكات بشرق سوريا

أفاد المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، بمقتل 25 شخصا وإصابة 42 آخرين في اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا، في بيان صحفي اليوم، إن القتلى هم 24 من المسلحين بينهم 12 من قوات "قسد"، وسيدة.

ووفق المرصد، عاد الهدوء الحذر إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة "قسد" السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأشار المرصد إلى انتشار قوات عسكرية تابعة لـ"قسد" في المناطق التي شهدت يوم أمس اشتباكات وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية وحواجز في حوايج ذيبان والطيانة بريف دير الزور.

كما أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية لمنطقة نهر الفرات، التي انسحبت منها "قسد" والدفاع الذاتي ، تزامنا مع هجمات المسلحين المحليين والقادمين من مناطق نفوذ النظام والميليشيات الإيرانية من الضفة الأخرى لنهر الفرات.