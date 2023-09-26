وزير الدفاع الألماني يزور قاعدة أماري الجوية في إستونيا

زار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قاعدة "أماري" الجوية في إستونيا اليوم الثلاثاء.

ووصل الوزير رفقة وفده صباح اليوم إلى القاعدة، التي تستخدمها أيضا القوات الجوية الألمانية بشكل متكرر كقاعدة لمهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمراقبة المجال الجوي فوق دول البلطيق.

ومن المقرر أن يواصل بيستوريوس المحادثات في العاصمة تالين في اليوم الثاني من جولته في منطقة البلطيق. ويشارك بيستوريوس هناك أيضا في مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع (ABCD)، والذي سيناقش حتى غد الأربعاء العواقب الإقليمية للحرب الروسية على أوكرانيا.