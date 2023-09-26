الأهلي يصطدم ببيروت اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة

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أجريت اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة البطولة العربية للأندية لرجال كرة السلة، والتي ستقام بقطر في الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا، على رأسهم الأهلي والاتحاد السكندري والكويت الكويتي وبيروت اللبناني.

أسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة مع، بيروت اللبناني والاتحاد الليبي ودجلة العراقي ومجد طنجة المغربي.

وجاءت نتائج قرعة البطولة العربية لكرة السلة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر القطري، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، خدمات البريج الفلسطيني

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، السيب العماني، الأهلي القطري، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر

المجموعة الثالثة: القادسية الكويتي، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي

الجدير بالذكر أن الكويت الكويتي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد الفوز على الأهلي المصري.