الرئيس السيسي مداعبا رئيس الوزراء: قعدة الدكتور مصطفى معانا بغرامة كبيرة

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «الدكتور مصطفى قعدته معانا بغرامة كبيرة».

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء.

وسأل الرئيس السيسي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عما إذا كان في حاجة للدعم لرعاية الأبطال الرياضيين وتقديرهم، فرد صبحي: «عاوز دعم.. هو أنا هقول لأ».

فقال الرئيس - مخاطبا صبحي: «فكر وادرس لنا إننا نضاعف المكافآت في مستويات معينة.. بس قولي الرقم هيبقى كام»، وزاد مداعبا مدبولي: «قعدة الدكتور مصطفى معانا بغرامة كبيرة يعني»، في إشارة إلى توجيهات الرئيس المستمرة بزيادة حجم الدعم المقدم لمختلف القطاعات.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.