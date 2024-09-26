سفينة يابانية تبحر في مضيق تايوان لأول مرة

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أبحرت سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية عبر مضيق تايوان لأول مرة، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر اليوم الخميس، في تحد واضح لتزايد النفوذ العسكري الصيني في المنطقة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المصدر القول إن المدمرة سازانامي توجهت أمس الأربعاء إلى جانب سفن استرالية ونيوزيلندية نحو الجنوب من بحر الصين الشرقي وعبر ممر مائي ضيق بين الصين وتايوان.

ويعتقد أن السفن في طريقها إلى بحر الصين الجنوبي للمشاركة في تدريبات.

ورفض كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي التعليق على الأمر، قائلا إنها " مسألة متعلقة بعمليات قوات الدفاع الذاتي".

ويذكر أنه عادة ما ترسل الولايات المتحدة سفنا حربية إلى مضيق تايوان للتأكيد على حرية الملاحة في المياه الدولية.

ويشار إلى أنه من الممكن أن تثير الخطوة الأخيرة اليابانية رد فعل من جانب الصين.

وأشارت صحيفة ذا جلوبال تايمز، ذا الصلة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم ، إن الجيش الصيني راقب مرور السفن.