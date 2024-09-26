قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحول من دعم عيني إلى نقدي أمر حتمي وضرورة ملحة تُحتمها الظروف الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «الدعم النقدي الأفضل والأحسن وتطبيقه سيُشعر المواطن بفرق كبير»، قائلًا إنه يتيح للمواطن شراء ما يرغب فيه من سلع وخدمات.

ونوه أن «الموازنة العامة للدولة أُرهقت بشكل كبير بسبب الدعم العيني»، معقبًا: «تأكدنا في مجلس النواب أن الدعم لا يصل إلى المستحقين بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%».

وأكمل: «الموازنة العامة للدولة تخصص 636 مليار جنيه دعم للسلع الغذائية، وأؤكد وأنا عضو في مجلس النواب أن نحو 50% منه لا يصل للمستحقين، بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وغش التجار والعديد من الإشكاليات الضخمة».

ولفت إلى أن الدعم النقدي يضمن وصول الأموال إلى المستحقين بصورة مباشرة، قائلًا إن الدعم النقدي مُطبق في أكبر دول العالم وكل دول العالم المتقدم.

واستطرد: «شوفنا مرار وصراخ الأهالي بسبب النظام القديم للدعم، رغم إنفاق الدولة، ولذلك التحول إلى الدعم النقدي ضرورة ملحة تحتمها الظروف».