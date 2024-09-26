الكونغو الديمقراطية تعتزم بدء حملة تطعيمات في كينشاسا للوقاية من مرض جدري القرود

أعلنت الكونغو الديمقراطية عن اعتزامها تنظيم حملة تطعيم للوقاية من مرض جدري القرود(امبوكس) في العاصمة كينشاسا في محاولة لمنع الفيروس المسبب للمرض من الانتشار بسرعة في المدينة المزدحمة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

ويأتي التعديل في برنامج تطعيم كان من المقرر أن يركز بشكل أساسي على بؤرة تفشي المرض في شرق البلاد على بعد 900 ميل، نتيجة مخاوف من انتشار المرض الفيروسي بسرعة في أفريقيا، وفقا لما ذكره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.

ومن المقرر أيضا أن يتم تكثيف مراقبة المرض في العاصمة كينشاسا.

وقال نجاشي نجونجو، كبير موظفي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في كينشاسا، حيث يقول العلماء إنه تم العثور على سلالة فرعية من المرض تنتشر بسرعة أكبر وتعرف باسم أي بي، "أمر يثير قلقنا للغاية"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن"الاكتظاظ بالسكان أمر واقع، بالإضافة إلى انفتاح كينشاسا على دول أخرى والعالم".





