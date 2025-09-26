حرص سيرجيو راموس، نجم مونتيري المكسيكي الحالي، وريال مدريد الإسباني السابق على توجيه رسالة لسيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بعد اتخاذه قرار باعتزال كرة القدم، بعد الموسم الجاري.

وكتب سيرجيو راموس عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "بوسكيتس، أنت مثالٌ للتميز، دون أن تتوقف عن كونك شخصًا عاديًا".

وأضاف اللاعب الإسباني: "كنت منافسًا أحيانًا، وزميلٌ أحيانًا أخرى، لطالما تألقتَ برقيّك ورؤيتكَ وجودتك، ولكن الأهم من ذلك كله، بتواضعك وأصالتك".

وأتم سيرجيو راموس تصريحاته قائلًا: "خسرت كرة القدم أحدَ ألمع لاعبي خط الوسط الذين لعبتُ معهم على الإطلاق. شكرًا لك لكونك لاعبًا وزميلًا وصديقًا رائعًا.. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل."