تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، حفل توقيع ومناقشة كتاب "أبناء نوت وأساطير أخرى" للكاتب محمد جمال، وذلك غدًا السبت الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً. يناقش الكاتب د. مونيكا حنا.

قراءة هذا الكتاب لا تتطلب أي دراية مسبقة بالأساطير المصرية أو غيرها، تحتاج فقط إلى معرفة أنه كانت على أرض مصر حضارة قديمة طالت وتشعبت لآلاف الأعوام قبل ظهور الهواتف الذكية. وحكايات هذا الكتاب هي نزر يسير من أصل غزير مما آمن به المصريون القدامى في بعض الأوقات.

الأساطير المختارة هنا من أشهر أساطير الآلهة المصرية القديمة، وأبطالها هم أفراد التاسوع العظيم - الآلهة التسعة الأعظم بحسب عقيدة هليوبوليس - ومن ارتبط بهم من الآلهة المصرية القديمة. رهاني أنك ستحب ما ستقرأ من دون حاجة إلى تحضير مسبق، وأملي أنك، بعد الانتهاء من هذا الكتاب، ستذهب في رحلتك الخاصة لاستكشاف المنابع والجذور.

كل الأحداث الرئيسية في كتابنا هذا تعود إلى مصادر مصرية قديمة يمكن تتبعها من خلال الكتب والمراجع والنصوص المذكورة، وتدخلي لم يتجاوز ألاعيب الرواة التقليدية وهم جلوس حول النار في الليالي معتدلة الطقس منذ دبت قدم الإنسان على الأرض: بعض المبالغة حينًا، بعض الإثارة حينًا، وهنا ضحكة وهنا رقصة وهنا نقر على طبلة، ومحاولة استحضار النشوة لدى السامعين/القراء.. فإن حضرت، فبها ونعمت.