 الداخلية: ضبط 349 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 5:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الداخلية: ضبط 349 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 4:51 م

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، من ضبط 349 قضية مخدرات، بإجمالي 398 متهمًا، وضبط 244 قطعة سلاح ناري بحوزة 210 متهمًا، وتنفيذ 87364 حكم قضائي متنوع.

كما تمكن الأمن من ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين ارتكبوا، 6 حوادث متنوعة، وضبط 24 متهمًا هاربًا، و20 آخرين من القائمين بأعمال البلطجة.

وضبط الأمن خلال هذه الحملات 245 دراجة نارية مخالفة، و23012 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 64 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك