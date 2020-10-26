الرئيس الأمريكي يهنئ أرمينيا وأذربيجان على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف؛ على التوصل للالتزام بوقف إطلاق النار بإقليم ناغورني كاراباخ، بدءا من منتصف الليلة.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد: "تهانينا لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اللذين وافقا للتو على الالتزام بوقف إطلاق النار الساري عند منتصف الليل.. سيتم إنقاذ العديد من الأرواح.. فخور بفريقي".

كانت وسائل إعلام عالمية قد نقلت عن بيان مشترك صادر من وزارة الخارجية الأمريكية وحكومتي أرمينيا وأذربيجان أن الحكومتين تعهدتا مجددًا اليوم بالالتزام بـ"وقف إنساني لإطلاق النار"، اعتبارا من الإثنين، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ.