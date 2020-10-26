أردوغان يدعو شعبه لمقاطعة المنتجات الفرنسية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إلى مقاطعة شعبية واسعة للمنتجات الفرنسية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "أوجه نداء إلى شعبي وأقول: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبدا".

وقال إن "التهجم على الإسلام والمسلمين بدأ من زعيم فرنسا المحتاج لعلاج عقلي"، مضيفا أن "العنصرية ومعاداة الإسلام مرضان نفسيان يطيحان بالملكات العقلية للإنسان مهما يكن عمله أو منصبه".

كما رأى أن "العداء للإسلام والمسلمين أصبح سياسة مدعومة على مستوى الرؤساء في بعض الدول الأوروبية"

يأتي هذا بالتزامن مع اكتساب دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية زخما في الدول الإسلامية ردا على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرسوم مسيئة للنبي محمد.

وكان ماكرون قد قال بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في أحد الفصول الدراسية،: "لن نتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وتم عرض الرسوم يوم الجمعة على مبان حكومية في فرنسا، ما أثار غضبا واسعا في العالم العربي.

وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية والوسوم المدافعة عن النبي محمد بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تداول قائمة بالعلامات التجارية الفرنسية لمقاطعتها.