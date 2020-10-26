أمين عام النواب: أصدرنا 887 تشريعا خلال 5 سنوات

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان الحالي أصدر 887 تشريعًا، خلال خمس سنوات، بإجمالي مواد عشرة آلاف و528 مادة، مشيرًا إلى إقرار 294 اتفاقية دولية.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن كل اتفاقية أقرها المجلس تؤثر على نشاط اقتصادي معين، لافتًا إلى عقد 369 جلسة عامة، منهم 62 جلسة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن «ما فعله المجلس لم يكن ليحدث إلا باستيعاب الخلاف والصبر وتغليب مصلحة الوطن والمواطن واتباع سياسة البلد»، مؤكدًا أن البرلمان ركن من أركان الحياة السياسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المجلس المقبل لن تكون عليها التبعات الثقيلة التي تقع على عاتق المجلس الحالي من الناحية التشريعية، متابعًا: «كنا على قلب رجل واحد وعلى قدر المسؤولية، أوفينا بالعهد والقسم وتعاوننا مع الحكومة والدولة».

وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، مساء اليوم الأحد، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد.