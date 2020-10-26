وزير خارجية فرنسا: الحوار مستحيل مع الجماعات المسلحة المنتشرة في مالي

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إن الحوار مستحيل مع الجماعات المسلحة المنتشرة في مالي، وبشكل خاص في منطقة الساحل.

وأضاف لودريان- في مؤتمر صحفي، في عاصمة مالي (باماكو)، حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الاثنين- "دعونا نقول ذلك بوضوح شديد هناك اتفاقيات سلام وهناك جماعات إرهابية لم توقع على اتفاقيات السلام.. الأمور بسيطة".

تأتي هذه التصريحات ردا على سؤال حول احتمالات إجراء الحوار مع الجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها مسئول فرنسي رفيع المستوى إلى باماكو منذ 18 أغسطس الماضي.

وكان قد جرى تعيين رئيس انتقالي في مالي ورئيس وزراء من المدنيين، كما نال قادة الجيش الوظائف السامية في الحكومة الانتقالية وتعهدوا بإرجاع مقاليد الحكم إلى مدنيين يتم انتخابهم خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 18 شهرا.

يذكر أن فرنسا نشرت قوة لمكافحة المتطرفين قوامها أكثر من 5 آلاف رجل في منطقة الساحل، لا سيما في مالي.