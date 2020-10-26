نجيب ساويرس عن انتقاد تكريم الممثل الفرنسي بالجونة: اللي عايز يحارب ياخد البندقية وينزل على إسرائيل

علق نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة، على انتقادات تكريم الممثل الفرنسي جيرارد دي بارديو، قائلًا: «تجاهلت كل الحملات دي وادينا الراجل الجايزة»، على حد قوله.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الممثل الفرنسي زار إسرائيل فقط، ولم يقل إنه معها ضد القضية الفلسطينية، متابعًا: «المفروض نتخلى شوية ومنبقاش عصبيين أكتر من أصحاب القضية نفسهم».

وذكر أن جميع الصحف الفرنسية كتبت أن مصر كرمت ممثلًا فرنسيًا، ووصفوها بالآمنة، مضيفًا: «اللي عايز يحارب ياخد البندقية وينزل على إسرائيل يحارب مش يقعد يعمل شعارات وإعلانات»، بحسب تعبيره.

وأشار رجل الأعمال الشهير، إلى أنه يحضر كل المهرجانات التي تُعقد في العالم أجمع.

وأوضح أن رئيس مهرجان «كان» أشاد بـ«el gouna film festival»، معقبًا: «قال لي برافو مهرجان الجونة أخذ وضعه، وبسمع كلام كتير كويس عن المهرجان».

وكرم مهرجان الجونة في دورته الرابعة، الممثل الفرنسي، جيرارد دي بارديو، احتفالًا بمسيرته الطويلة في عالم السينما، رغم الانتقادات الموجهة إليه، بسبب دعم «بارديو» لإسرائيل.