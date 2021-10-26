10 آلاف جنيه مكافأة لعلماء جامعة الزقازيق بأفضل 2% على مستوى العالم

قرر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، في جلسته رقم 545 لسنة 2021، اليوم الثلاثاء، قرارًا بصرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لـ 43 عالمًا من أساتذة جامعة الزقازيق ممن تم إدراجهم في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المكافأة تأتي تقديرًا لدور العلماء من أستاذة الجامعة ممن تم إدراجهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وتميزهم في مجال النشر الدولي، الأمر الذي يُساهم بدوره في ارتفاع تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية.

وجاءت جامعة الزقازيق بالمرتبة الثانية بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الأساتذة المُدرج أسمائهم ضمن قائمة أفضل 2% عالم على مستوى العالم، وفقًا للدراسة الصادرة عن جامعة ستانفورد، وذلك طبقًا لمؤشرات الاقتباس المُركبة لتحتل الجامعة مكانة عالية للعام الثاني علي التوالي بأكبر عدد علماء بالجامعة.