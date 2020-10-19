كشف الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عن مكان تواجد رئيس الحكومة السودانية المنحلة، عبدالله حمدوك، مؤكدا أنه يجلس معه في منزله حفاظا على أمنه.

وقال البرهان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الدكتور عبدالله حمدوك، موجود معي في البيت ونخشى أن يصيبه أي ضرر، ومتى استقرت الأمور سيعود إلى بيته".

وتابع: "ما أحد اختطفه أو اعتدى عليه ولا يوجد في أي معتقل أو أي مكان آخر، وعندما نشعر بعدم وجود تهديد له سيعود إلى بيته".

وذكر أن حمدوك، يقف مع الشعب السوداني ومع الانتقال وسيستمر داعما لهذه الفترة الانتقالية، مستطردا: "لم نر منه إلا كل خير وكل احترام، ونحن شركاء وكانت شراكتنا منضبطة وفيها احترام".

وأكد أن حمدوك، لم يكن لديه الحرية والمقدرة على العمل بحرية لأنه كانت هناك قوى سياسي تكبله، وكان يعلم أن هناك خطرا يواجه البلاد لذلك عرض أكثر من مبادرة لحل الأزمة، مضيفا: "كان يعمل في صمت ووجد المعارضة والمتاريس من القوى السياسي للأسف، والتي اعتقد أنها من الممكن أن تدعمه".