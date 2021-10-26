مصادر: الصين تطالب مؤسس إيفرجراند بسداد ديون الشركة من ثروته الخاصة

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الصينية طالبت الملياردير "هوي كا يان" مؤسس شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند باستخدام ثروته الخاصة لتخفيف حدة أزمة ديون الشركة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن دعوة بكين لمؤسس إيفرجراند جاءت بعد أن عجزت الشركة عن سداد كمية مستحقة من السندات الدولارية يوم 23 سبتمبر الماضي. وأضافت المصادر أن الحكومات المحلية الصينية تراقب الحسابات المصرفية لشركة أيفرجراند؛ للتأكد من استخدام السيولة النقدية المتاحة للشركة في استكمال مشروعاتها السكنية وليس لسداد أموال الدائنين.



وأشارت بلومبرج إلى أن مطالبة هوي باستخدام ثروته الخاصة في حل أزمة ديون الشركة تشير إلى أن الحكومة الصينية مازالت مترددة في التدخل لإنقاذ الشركة العملاقة، رغم أن أزمتها انتقلت إلى شركات عقارية أخرى وأدت إلى تراجع الثقة في سوق العقارات الصينية ككل.



يذكر أن ثروة هوي تراجعت إلى حوالي 7.8 مليار دولار بعد أن كانت قد بلغت 42 مليار دولار في 2017، بحسب مؤشر مليارديرات بلومبرج. ولكن هناك قدر كبير من الغموض الذي يحيط بالرقم الفعلي لثروة هوي.



وتعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.



ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.