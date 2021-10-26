مقتل شخصين وإصابة 6 بإطلاق نار بمركز تجاري في ولاية أيداهو الأمريكية

قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة.

وقال رئيس الشرطة ريان لي - في مؤتمر صحفي، وفق ما أوردته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن "شخصين قتلا وأصيب ستة في إطلاق النار في مركز تجاري بولاية ايداهو".

وأضاف أن الشرطة اعتقلت شخصا يطابق وصف المشتبه به؛ وتبادلوا إطلاق النار؛ مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة.

وأفاد رئيس شرطة بويز، عاصمة الولاية، بأن الشرطة تعتقد بأنه كان هناك مهاجم واحد فقط وأنه "لم يكن هناك تهديد أو خطر مستمر على المجتمع ككل من هذا الحادث".

وقال: "لا يمكننا في الوقت الحالي التحدث عن أي دافع وراء ذلك، أو أي شيء آخر قد يؤثر على التحقيق"، مؤكدا أنه السابق لأوانه تمامًا وضع أي من هذه الافتراضات.

ولم تنشر الشرطة أسماء القتلى والجرحى والمشتبه بهم. وقال "ريان لي" إن ضباطه يعملون مع المحققين والمستشفيات لإبلاغ أسر الضحايا.