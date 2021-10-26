مصدر بالتعليم: ارتفاع نسبة الحضور وسط طلاب المدارس

الوزارة توجه المديريات بتسجيل موقف الطلاب من سداد المصروفات الدراسية



أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، انتظام الدراسة وارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب فى الأسبوع الثالث من العام الدراسى فى جميع المدارس بمختلف أنواعها الحكومية والرسمية للغات والخاصة والدولية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع جميع المدارس من خلال غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية للتغلب على أى مشكلة بشكل سريع.



وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن جميع المدارس الحكومية والرسمية والرسمية المتميزة للغات قامت بتقسيم الطلاب على الفترات الدراسية سواء كانت فترتين أو ثلاث فترات وتم بالفعل تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول، لافتا إلى أن هذا القرار كان فى يد مدير المدرسة بالتنسيق مع المديرية التعليمية، بالإضافة إلى استغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس وتم فرشها لجلوس الطلاب.



وأشار المصدر إلى تسليم الكتب المدرسية للطلاب لجميع الصفوف من الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى لمن سدد نصف المصروفات طبقا للقرار الوزارى الأخير، فيما عدا كتب الصف الرابع الابتدائى التى لم يحصل عليها الطلاب بعد.



وعممت وزارة التربية والتعليم خطابا على المديريات التعليمية بتفاصيل تقسيط المصروفات كالتالى: المصروفات من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات (القسط الأول 155 جنيها والقسط الثانى 150 جنيها)، المصروفات من الصف الخامس الابتدائى حتى الثالث الاعدادى 205 جنيهات (القسط الأول 105 جنيهات والقسط الثانى 100 جنيه)، مصروفات الصف الأول الثانوى العام 520 جنيها (القسط الأول 270 جنيها والقسط الثانى 250 جنيها)، مصروفات الصفين الثانى والثالث الثانوى 505 جنيهات (القسط الأول 255 جنيها والقسط الثانى 250 جنيها).



وأصدرت الوزارة خطابا رسميا للمديريات التعليمية لتسجيل موقف كل طالب بشأن تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة والتى تشمل الرقم التعريفى ونوع المدرسة، مع إلزام المدارس بالانتهاء من مراجعة وتدقيق جميع بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسى الجديد، خاصة البيانات الخاصة باللغة الأولى والثانية والشعبة والتخصص والدمج، وإعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسى.



وأكدت الوزارة على ضرورة قيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسى، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسى واعتمادها من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد باستخدام التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.