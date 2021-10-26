أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الرسمي في بولندا اليوم الإثنين تراجع معدل البطالة في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر المكتب أن معدل البطالة انخفض إلى 6ر5 في المئة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بنسبة 8ر5 في المئة خلال شهر أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا بأن يتراجع معدل البطالة بنحو 7ر5 في المئة خلال شهر سبتمبر.

وكانت بولندا سجلت معدل بطالة بنحو 1ر6 في المئة خلال شهر سبتمبر من العام 2020.

وكشفت الأرقام ارتفاع عدد العاطلين المسجلين حديثا إلى 114 ألفا و 100 شخص في سبتمبر، مقارنة ب 95 ألفا و 400 شخص في الشهر السابق.

كما ارتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل، والذي ينطبق على الفئة العمرية أقل من 25 عاما، إلى 111 ألفا و500 شخص في أيلول/سبتمبر، مقارنة ب 107 آلاف و 700 شخص في الشهر السابق.