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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للظهور بالقميص الجديد وذلك خلال مباراته ضد إنبي مساء اليوم الثلاثاء.

ويتقابل الزمالك وإنبي في ملعب بتروسبورت لحساب الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، في نسخته الـ 63، بعد انطلاق المنافسات أمس الإثنين.

وكان الزمالك قد أعلن عن قميصه الجديد في وقت سابق، وتم تقديمه عبر القائد محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويظهر القميص الجديد في مباراة اليوم، حيث يحمل التصميم التقليدي التاريخي بالخطين الحمر في صدر القميص الأبيض.

يذكر أن الزمالك يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري اليوم بعدما توج بلقب المسابقة في الموسم الماضي عقب منافسة شرسة مع الغريم التقليدي الأهلي.