مطار هيثرو يرفع القيود ويتحدث عن الحاجة إلى 25 ألف موظف

أعلن مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية لندن، عن خطط إنهاء القيود الشاملة على سعة أعداد الركاب هذا الشهر، واختار بدلا عن ذلك فرض قيود قصيرة عند الحاجة في أيام الذروة خلال عطلة عيد الميلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن "هيثرو"، وهو أكبر مطار في أوروبا، أوضح أن "الآلية المستهدفة الرفيعة" ستسمح لشركات الطيران بتشجيع الطلب خلال الفترات الأقل ازدحاما، وتجنب إلغاء الرحلات الجوية.

وذكر مطار "هيثرو"، في بيان اليوم، أنه قدم الخدمة إلى 18 مليون مسافر هذا الصيف، وهو عدد أكبر مما سجله أي مطار آخر في أوروبا.

مع تضاؤل "الطلب المكبوت" الذي أدى انطلاقه إلى ارتفاع معدلات السفر في الصيف، يتزايد القلق من أن يعيق ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المرتفع المستهلكين عن الإقبال على الرحلات الجوية خلال موسم عادة ما يكون راكدا بالنسبة لصناعة الطيران الأوروبية.

وأضاف هيثرو أن هذه التأثيرات المعاكسة تعني أنه من غير المرجح أن يعود الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 لعدة سنوات، باستثناء أوقات الذروة.

ويرجح "هيثرو" أن تحتاج الشركات العاملة في المطار إلى توظيف وتدريب ما يصل إلى 25 ألف شخص لديهم تصاريح أمنية لتلبية ذروة الطلب، بعد مواجهة نقص كبير في الموظفين خلال الصيف.

وقالت شركة تشغيل المطار، إنها كونت فريق عمل للمساعدة في شغل الوظائف الشاغرة، وتعمل عن كثب مع الحكومة على مراجعة الخدمة الأرضية لشركات الطيران.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن رؤساء المطار قالوا إنه من المتوقع أن يسافر ما بين 60 إلى 62 مليون شخص عبره خلال العام الحالي. وهو عدد يقل بمقدار الربع عن العدد المسجل عام 2019، الذي سبق العام الذي ضربت فيه جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي.

وواجهت شركات الطيران والمطارات مشاكل كبيرة، هذا الصيف، عندما فتحت بعد عامين من الإغلاق. وأجبرت الرحلات الجوية الملغاة، وقوائم الانتظار الضخمة الشركات على اتخاذ إجراءات غير اعتيادية.

وكشف "المطار" عن وجود دلائل تشير إلى أن أعداد الركاب آخذة في التحسن. في سبتمبر الماضي، اختار 5.8 مليون مسافر المطار للتنقل عبره، وهو ما يقل 15% فقط عن مستويات 2019، والأعلى منذ بداية الجائحة.

قال الرئيس التنفيذي جون هولاند كاي: "يمكننا أن نفخر بأن الجميع في مطار هيثرو اتحدوا معا لتقديم الخدمة للمسافرين هذا الصيف، مما يضمن انطلاق 18 مليون شخص في رحلاتهم، أكثر من أي مطار آخر في أوروبا، حيث تتمتع الغالبية العظمى بخدمة جيدة".

وأضاف: "لقد رفعنا سقف عدد الركاب في الصيف ونعمل مع شركات الطيران ومقدمي خدماتهم الأرضية من أجل العودة إلى الطاقة الكاملة في فترات الذروة".