قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «البعض بين المواطنين العرب لا يعلم ما هي الجامعة»، لافتًا إلى أنها «منظومة عريضة عميقة واسعة، تشمل الكثير من المجالس الوزارية والمنظمات العربية والنشاطات المختلفة في المجالات كافة».

وأضاف، في كلمة ضمن فعاليات احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد»، صباح الأربعاء، أن الجامعة تتابع كل مسألة يتعرض لها شعب أو حكومة عربية، ولها مفاهيمها في الصحة، وتعمل على التنسيق بين وزراء الصحة، وكذلك التعليم، والتعليم العالي.

وأشار إلى أن الجامعة «لديها أكاديمية يدرس في هذه اللحظة بها 35 ألف شاب عربي، إضافة إلى أن لها اهتمامات بالتعليم العالي وتغير المناخ والنقل وما يفكر فيه إنسان».

وتابع: «لها هذا التاريخ، أحيانا تنجح وأحيانا تتعرض لعقبات، الجامعة ليست فقط عملا سياسيا، وإنما تغطي كل المجالات؛ الاقتصاد والتجارة والاجتماع والأسرة والطفولة والمرأة والشيخوخة وأي شيء آخر».

وانطلقت، صباح الأربعاء، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا مصر والإمارات للاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.