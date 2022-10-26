نائب رئيس الإمارات: نحتفل اليوم بـ50 عاما من العلاقات الأخوية المستقرة المتطورة مع مصر

قال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «مصر والإمارات تحتفلان اليوم، بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية المستقرة المتطورة».

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاماً من العلاقات الأخوية المستقرة المتطورة، نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة، مصر والإمارات قلب واحد».

وانطلقت، صباح الأربعاء، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا مصر والإمارات للاحتفاء بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وافتتحت الفعاليات التي تقام على مدار 3 أيام بكلمة افتتاحية مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم بدأت بجلسات يشارك فيها مجموعة من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال، ورواد الفكر والثقافة والإعلام في إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.