تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي مواجهة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، مساء يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وسيحتضن ملعب هزاع بن زايد مواجهة الأهلي والزمالك، والتي ستقام في السابعة من مساء يوم الجمعة القادمة، في مسابقة كأس السوبر المصري.

وستكون مواجهة القطبين مساء الجمعة، هي المبارة الثالثة التي تجمع الفريقين على الأراضي الإماراتية، حيث نجح الزمالك في تحقيق الانتصار في مباراتين، فيما حسم الفريق الأحمر المباراة الثالثة لصالحه.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات موسم 2014 - 2015، على ملعب هزاع بن زايد، وتمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي العام الذي يليه، استضاف ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي مباراة كأس السوبر المصري، والتي جمعت قطبي الكرة المصرية وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 - 1 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وكانت آخر نسخ السوبر المصري التي استضافتها الإمارات في عام 2020، حيث نجح الفريق الأبيض في التتويج بلقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.