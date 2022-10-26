اليوم طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على الأنحاء كافة والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طفس لطيف في أول الليل مائل لبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 26 18

6 أكتوبر 27 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 25 19

دمياط 25 21

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 20

طنطا 26 18

شلاتين 31 23

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 18

وادي النطرون 27 19

مطروح 25 19

السلوم 28 17

سيوة 27 15

العريش 25 20

رفح 24 19

الطور 29 22

كاترين 21 13

رأس سدر 29 20

نخل 25 17

طابا 29 21

نويبع 30 22

حلايب 28 24

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 30 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 18

بني سويف 28 17

المنيا 29 16

أسيوط 28 16

سوهاج 29 18

قنا 30 19

الأقصر 30 18

أسوان 31 20

الوادي الجديد 29 18

أبوسمبل 30 18

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 23