حماس تدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بأشد العبارات؛ العدوان الإسرائيلي على إيران، واستهدف مواقع عسكرية في عدة محافظات، مشيرة إلى أنه يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، وتصعيداً يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها، ما يحمّل الاحتلال كامل المسئولية عن تداعيات هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن «هذا العدوان الفاشي يؤكّد من جديد، طبيعة كيان الاحتلال المجرم، الذي لا يزال يستبيح دماء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة ولبنان وغيرهما من شعوبنا العربية والإسلامية، مستنداً إلى غطاءٍ عسكري وسياسي إجرامي، من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية».

وأشادت بـ«جاهزية الجمهورية الإسلامية ودفاعاتها الجوية وتصدّيها للهجوم الصهيوني، والذي نجح في إبطال فاعليته، وعزّز من موقف الشعوب الحرّة ومقاومتها الباسلة، ونضالها ضد الهيمنة الصهيونية والأمريكية»، بحسب البيان.

وأكدت «تضامنها ووقوفها مع إيران في مواجهة غطرسة وانفلات الكيان الصهيوني»، مُثمنة المواقف الشجاعة التي أبداها الشعب الإيراني وقيادته في مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة».