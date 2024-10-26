الرئيس السيسي: المصريون رفضوا الهزيمة وتحدوا أنفسهم وظروفهم في نصر أكتوبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نصر أكتوبر الذي تمر عليه 51 سنة، سيظل مناسبة خالدة دائمًا في وجدان المصريين.

وخلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر، وجه الرئيس الشكر لكل من ساهم في الاحتفالية، سواء كان منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل أو كل المشاركين من المحافظات، وكذلك الشباب الذين جاؤوا من المحافظات.

وأضاف الرئيس أن حكاية أكتوبر هي حكاية ملهمة لا تنتهي، مشددًا على أن النصر الذي تحقق لم يكن بسيطا لكن كانت وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وظروفه بل وتحدى التحدي في حد ذاته.

وشهد الرئيس السيسي، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وخلال الاحتفالية، شاهد الرئيس السيسي، فيلمًا تسجليًّا عن الحروب التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، والبطولات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بعنوان حكايات الأبطال.

واستُهلت فعالية الليلة، بتلاوة قرآنية تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.