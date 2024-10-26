السعودية تدين الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران وتدعو لضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، إدانتها واستنكارها لـ"الاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران، والذي يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت الوزارة في بيان "على موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وحثت السعودية "جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد، محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة".

كما دعت المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسئولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على مواقع في إيران، بمشاركة 100 طائرة مقاتلة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال إنه استهدف أكثر من 20 موقعا داخل إيران.

وقالت مصادر إيرانية إن المواقع المستهدفة أقل بكثير وأن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية شنت هجومها من خارج الحدود الإيرانية.