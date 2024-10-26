محافظ المنيا: مبادرة بداية تهدف لتعزيز الوعي والتنمية البشرية لدى الطلاب والمعلمين

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، في تعزيز التنمية البشرية لدى طلاب المدارس والمعلمين بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي وتطوير المهارات التعليمية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة التحديات.

وأوضح المحافظ، أن الندوات التوعوية والدورات التدريبية تهتم بالأساس على تنمية العنصر البشري من خلال رفع الوعي بقضايا مجتمعية هامة، مثل القضية السكانية، والابتزاز الإلكتروني، وحماية الطفل، مشيدًا بالتعاون المثمر والتضافر بين جميع الجهات المشاركة في المبادرة.

وفي هذا السياق، نفذت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة عدة ندوات توعوية شملت 4 مدارس بمركز المنيا، واستهدفت طلاب المدارس ركزت على القضايا الاجتماعية والمبادرات الرئاسية.

كما أقيمت دورات تدريبية للمعلمين في 4 مراكز بالمحافظة، وهي سمالوط، وملوي ، وبني مزار، وأبو قرقاص، بمشاركة 1060 متدربًا، وتناولت مواضيع تشمل التعامل مع الأطفال، التغذية العلاجية، والإسعافات الأولية.