الإمارات تندد بالاستهداف العسكري لإيران وتحث على ضبط النفس

أدانت دولة الإمارات بشدة الاستهداف العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم السبت، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وفي هذا السياق، تشدد دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة»