267 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

غادرت 267 شاحنة مساعدات إغاثية، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، اليوم الأحد، لتسليمها للجانب الفلسطيني.

ووفقًا لمصدر مختص في معبر رفح البري بشمال سيناء، فإنه تم إدخال 267 شاحنة مساعدات تحمل أصنافًا متعددة من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة لدعم الشعب الفلسطيني، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها: 98 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة (UN)، و30 شاحنة للإمارات، و16 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و19 شاحنة للتحالف الوطني، و18 شاحنة لقطر، و67 شاحنة للمخيم المصري، و10 شاحنات سولار، و9 شاحنات غاز، و3 حفارات، و3 لودر، و8 قلاب.

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس المنقضي، بلغ 9147 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 70 ألف طن.

وأوضح أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 134 شاحنة منذ بدء الأزمة، محمّلة بأكثر من 3000 طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.